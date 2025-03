Metropolitanmagazine.it - Bus turistico precipita nel fiume Po a Torino: morto l’autista

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 26 marzo, un busto dal ponte di piazza Vittorio Veneto, a, per poi cadere nelle acque delPo. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, ma il mezzo ha sfondato il parapetto in pietra lungo corso Cairoli e si è parzialmente inabissato. Un motoscafo ha recuperatomentre era ancora vivo ma, purtroppo, a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. L’uomo, il sessantaquattrenne Nicola Di Carlo, è stato dichiaratopoco dopo. L’ipotesi più accreditata è che l’uomo abbia avuto un malore, e che abbia così perso il controllo del veicolo. Il conducente era originario di Guglionesi, in provincia di Campobasso. Il pullman, usato per viaggi turistici, apparteneva alla stessa vittima, sotto il nome Di Carlo Tours.