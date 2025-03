2anews.it - Bus turistici nelle ZTL a Napoli, approvata disciplina accesso: come acquistare i ticket

Leggi su 2anews.it

La Giunta Comunale diha istituito in via definitiva lache regola l’, il transito e la sosta dei busZone a Traffico Limitato “Centro Storico”, “Posillipo”, “San Martino” e “Toledo – Decumani – Carmine”. La Giunta Comunale – con Deliberazione n. 111 del 25 marzo 2025 – al termine della regolamentazione in via sperimentale .