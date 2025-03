Laspunta.it - Bus Rapid Transit, modifiche e perplessità

Il nuovo percorso, definitivo si dice, del Brt è stato presentato dall’amministrazione comunale. Dodici minuti per partire da piazzale De Matthaeis e arrivare al capolinea alla sacra Famiglia e ritorno. Via Marittima tornerà a doppio senso di marcia, come anche via San Giuseppe. Una decisione che troverà riscontro nella realtà? Ma soprattutto è verosimile che i lavori del BRT saranno pronti entro il 2026, conoscendo le lentezze con le quali si stanno realizzando altri lavori in città? Vogliamo crederlo. Restano però una serie di dubbi che hanno alimentato la discussione anche sui social. “Questi amministratori hanno la ” capoccia ” montata al contrario insistono con tutte queste fesserie senza rendersi conto dei danni che stanno procurando alla cittadinanza” Si legge in un post “Dice il Sindaco: ” soluzioni ideate per le fasce più deboli ” certo lui va in macchina con l’autista” recita un altro post.