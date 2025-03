Tvzap.it - Bus precipitato nel Po: cosa è emerso sul mezzo da una prima ricostruzione

Tragedia nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 marzo 2025: un bus èdal ponte di Piazza Vittorio Veneto a Torino, finendo nelle acque del Po. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare, ma secondo le prime ricostruzioni ilavrebbe sfondato il parapetto in pietra lungo corso Cairoli, per poi cadere nel fiume e inabissarsi parzialmente. Le autorità stanno ora indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e capire le cause dell'incidente. Ma perché ilha iniziato a indietreggiare senza riuscire a fermarsi? Torino, bus precipita nel Po: morto l'autistaProseguono le indagini per chiarire le dinamiche dell'incidente avvenuto mercoledì 26 marzo a Torino, dove un autobus ènel Po.