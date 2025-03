Tg24.sky.it - Bus caduto nel Po a Torino, incidente e ipotesi malore autista: cosa è successo

Il bus si è mosso in retromarcia, ha sfondato il parapetto ed è precipitato nel fiume Po, tra la paura e l'incredulità dei passanti. Èieri, 26 marzo, intorno alle 17.40, a, nel pieno centro della città. A bordo del mezzo c’era solo l’, Nicola Di Carlo, 64anni, che ha perso la vita poco dopo essere stato estratto dai soccorritori. È l’unica vittima di unche avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia ben più grande: il pullman era diretto a piazza Castello per prendere una scolaresca in gita, che per puro caso non era ancora salita a bordo. (BUS TURISTICO CADE NEL PO. FOTO)