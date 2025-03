Thesocialpost.it - Bus caduto nel Po a Torino, autopsia sull’autista ed esami sul mezzo: “Il pullman aveva il pilota automatico”

Glitecnici sulprecipitato nel Po e sotto sequestro, insieme all’, saranno fondamentali per determinare le cause della tragedia che ha colpitoil 26 marzo 2025. Il, guidato da Nicola Di Carlo, 64 anni, èin retromarcia lungo i murazzi, causando la morte dell’autista e danni ingenti. L’sul corpo di Di Carlo verrà disposta nelle prossime ore, mentre i peritineranno il veicolo per accertare eventuali malfunzionamenti.Il comandante della polizia locale ha spiegato che dai filmati si evince come ilinizialmente si sia avvicinato alla zona senza problemi, ma poi abbia compiuto una manovra in retromarcia con un’angolazione di 45 gradi, decisamente anomala. Ilha attraversato l’intera area dell’incrocio, abbattendo la balaustra prima di finire nel fiume.