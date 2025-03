Zon.it - Bullismo, al via la campagna di prevenzione nelle scuole dell’infanzia in Sicilia

È partita da Agrigento la nuovadi sensibilizzazione contro ilpromossa dalla Regionena, rivolta ai bambini tra i 3 e i 5 anni. Un progetto ambizioso e pionieristico, che coinvolgerà ledi tutta l’Isola con l’obiettivo di educare i più piccoli al rispetto e alla gentilezza.«È con orgoglio che diamo il via a questa iniziativa – ha dichiarato Nuccia Albano, assessora alla Famiglia e alle politiche sociali – perché crediamo sia fondamentale formare una nuova generazione consapevole, capace di dire no alla violenza fin dalla più tenera età».Il progetto è stato ideato dalla consigliera regionale di parità Angela Galvano, e prevede una serie di incontricon gruppi di circa 40 bambini per volta. Attraverso immagini, giochi e attività sensoriali, esperti del settore aiuteranno i piccoli a comprendere il valore dell’empatia, della fiducia e dell’amicizia, promuovendo un linguaggio rispettoso e non violento.