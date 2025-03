Oasport.it - Brugge-De Panne 2025 femminile oggi in tv: orari, altimetria, favoriti. Elisa Balsamo prova il colpaccio contro Lorena Wiebes

Le emozioni della vibrante Milano-Sanremo di sabato scorso sono ormai in archivio, si volta pagina per calarsi nella suggestiva cornice delle classiche del Nord Europa. Si corre l’ottava edizione della-De, corsa di 152 chilometriLa tipologia della gara, vede in prima fila per il successo finale le ruote veloci. Le squadre delle diverse velociste non dovranno però sottovalutare le azioni delle squadre che proveranno a scompaginare i piani con attacchi da lontano o sortite nel finale con il duplice intento di anticipare la volata e di far sfiancare in un estenuante lavoro di inseguimento le formazioni concorrenti.PERCORSOIl tracciato, così come avvenuto per lamaschile, non propone alcun tipo di difficoltà altimetrica. Il passaggio sulla linea del traguardo dopo 60 chilometri inaugura il primo dei due giri del circuito finale lungo 42,9 chilometri.