Bron non bruciare i tempi o verrai bruciato tu

Nell’ultima puntata dello ZonaWrestling Show, tra i vari argomenti abbiamo parlato anche diBreakker. Il giovane figlio d’arte sta guadagnando posizioni importanti nella card, come confermato anche nello scorso episodio di Raw in cui è stato nel main event. È lecito chiedersi se sia il caso di puntare su di lui già al livello successivo:è pronto per il titolo del mondo?Io credo si stia correndo troppo.nel main roster ha sicuramente ingranato meglio di tanti altri suoi colleghi provenienti da NXT, ma ritengo che la sua strada per diventare uno dei pilastri della compagnia sia ancora lunga. Da quando ha lasciato lo show del martedì sera, sono state solo due le rivalità con un minimo spessore che ha avuto, ovvero quella con Zayn e quella con Jey. In entrambi i casi, lo schema è quello di una prima sconfitta in cui o si è fallito l’assalto al titolo (con Sami) o lo si è ceduto (con il samoano), per poi far sua la cintura nell’occasione successiva.