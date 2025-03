Ferraratoday.it - Braccialetto elettronico per violenza sull'ex moglie, ma lui la minaccia anche al lavoro

Ha violato il divieto di avvicinamento all’exe, così, è finito in carcere. La vicenda risale alla sera di martedì 25, quando i carabinieri di Cento e Casumaro hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 47enne residente in una frazione del Centese.