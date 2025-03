Oasport.it - Boxe: Michael Magnesi contro El Hadri per il WBC Silver superpiuma

Leggi su Oasport.it

Ritorno sul ring per, dalle sue parti, in quel di Valmontone. Il laziale se la vedrà con il francese Khalil Elper il titolo WBCdei pesi, passo importante per entrambi in funzione differente, dato che per l’uno vincere significherebbe rilancio di ambizioni, per l’altro vette ancora tutte da esplorare.El(20 vittorie e 2 saconfitte) ha conquistato il titolo WBCdella categoria di peso in questione lo scorso 24 dicembre a Les Mureaux, nell’Ile-de-France (dipartimento Yvelines), sconfiggendo il panamense nativo del Nicaragua William Vargas. Diè ritornato a combattere nello scorso ottobre battendo a Tolfa uno che nel Nicaragua è nato e del quale porta la nazionalità, Kevin Trana, senza peraltro doversi sforzare troppo e rimettendo ingranaggi in un motore che cerca rivincite iridate.