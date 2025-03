Ilfattoquotidiano.it - Bosnia, chiesto mandato di cattura internazionale per il leader serbo Dodik. Ora si trova in Israele

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Milorad, accusato di attentato all’ordine costituzionale, non ha risposto alla convocazione da parte della procura e ora su di lui è stato emesso undidalla procura, ricevuto dal tribunale di Stato di Sarajevo. Ilnazionalistaco e presidente della Republika Srpska – l’entità a maggioranza serba del Paese balcanico insieme alla Federazione croato-musulmana – attualmente siin. Analoghi ordini di arresto e per le stesse accuse erano stati emessi il 17 marzo a carico del presidente del parlamento Nenad Stevandic e del premier Radovan Viskovic, che però non è uscito dal Paese. Questi provvedimenti riguardano il territorio della-Erzegovina (anche se in Republika Srpska non viene osservato) ma non l’estero dal momento che non è stata coinvolta l’Interpol con undi