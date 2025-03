Quotidiano.net - Borse europee in calo: dazi auto di Trump pesano su Stellantis e settore tecnologico

Lesono ina metà seduta, in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono contrastati. I principali listini del Vecchio continente si muovono all'insegna del nervosismo dopo l'annuncio di Donalddeianche per le. Sul fronte valutario l'euro si rafforza e passa di mano a 1,0787 sul dollaro. L'indice stoxx 600 cede lo 0,6%. In flessione Francoforte (-0,8%), Londra (-0,6%), Parigi (-0,5%), Milano (-0,3%) e Madrid (-0,2%). Soffre ildelle(-2%), con(-4,4%), Mercedes (-3,3%) e Porsche (-3%). In controtendenza Renault (+1,1%) con le vendite che si concentrano principalmente in Europa. Seduta negativa per il(-1,3%) e la farmaceutica (-0,8%) che guardano alle prossime tariffe americane. Poco mossi i titoli di Stato.