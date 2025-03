Borse europee giù | Milano -03% dazi Trump affondano l’automotive

Leggi su Ildenaro.it

, 27 mar. (askanews) – Lerecuperano terreno a metà mattina, ma i principali listini restano in rosso dopo l’ondata diannunciati nella notte da Donaldlascia sul terreno lo 0,45%, peggio per Francoforte che flette dello 0,95% e Londra -0,7%. Parigi lascia lo 0,6% e Amsterdam -0,3%, mentre Madrid limita le perdite allo 0,3%. L’Euro Stoxx 50 segna -0,3%. Tra i titoli più pesanti d’Europa ci sono quelli del, appesantiti proprio daistatunitensi al 25% che scatteranno la prossima settimana. L’indice che racchiude titoli europei del settore perde il 2,61%, con Michelin (+0,72%) e Renault (+1%) i soli che navigano in territorio positivo. Tra i costruttori, perde terreno Stellantis -3,67%, non va meglio a Mercedes -3,32%, Porsche -3,2% e Bmw -2,16%.