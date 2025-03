Quotidiano.net - Borsa di Milano in calo: Stellantis scivola, Tim avanza con ipotesi Poste-Vivendi

Leggi su Quotidiano.net

Ladi(-0,7%) si mostra nervosa, in linea con gli altri listini europei dopo l'annuncio di Donald Trump sui dazi per le auto. A Piazza Affari(-5%) mentre corre Tim (+4%), quest'ultima con l'che(-0,6%) rilevi una quota del 10% di. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 110 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,86%. Nel listino principale seduta difficile anche per Cucinelli e Ferrari (-2,2%) e Pirelli (-2%), quest'ultima nel giorno del Cda per l'approvazione del bilancio ed il confronto con i soci cinesi. Andamento negativo per le banche mentre proseguono le mosse per le operazioni in corso di consolidamento del settore. Scende Unicredit (-1,3%), nel giorno dell'assemblea per il bilancio e per l'offerta di Banco Bpm (-0,7%).