Borno, con la jeep contro il portone della chiesa: individuati e denunciati due giovani

(Brescia), 27 marzo 2025 – Duedi 19 e 22 anni sono statia piede libero per danneggiamento aggravato in concorso. Secondo i carabinieristazione, comunebassa Valcamonica, i due sarebbero gli autori di quanto avvenuto nella notte tra sabato 22 e domenica 23 marzo scorsi. Quella notte unaera piombata a tutta velocitàla porta d’ingressoSan Giovanni Battista per introdursi all'interno. Fortunatamente il legno robustissimo aveva retto l’urto e ilalla fine aveva riportato solo alcuni danni ma non aveva ceduto. A pochi giorni di distanza i carabinieri sono riusciti a risalire ai colpevoli grazie alle immagini delle telecamerezona. secondo quanto trapela, il gesto sarebbe da ricondurre a puro atto vandalico.