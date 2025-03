Ilgiorno.it - BookCity 2025, il potere delle idee. L’appello per gli editori e i lettori: “Momento storico inquietante, serve una reazione civile”. Ecco il programma della 14esima edizione

Milano, 27 marzo– Si congeda Piergaetano Marchetti che “emerito“ dovrebbe essere appellato anche come presidente diMilano: “Non più associazione di altre Fondazioni (rimangono comunque articolazioni vitali), ma ora Fondazione essa stessa, strutturale alla città” ha annunciato, lasciando l’incarico per il prossimo triennio a Luca Formenton. E nel presentare ieri la 14ª(dal 10 al 16 novembre), non ha potuto evitare di dirsi tormentato e inquieto per il contesto globale in cui si colloca: “Ottant’anni diconvivenza di pace rischiano di diventare pagine ingiallite. Sogni e programmi in cui credevamo sembrano svanire. Ma nel lasciare la presidenza, voglio richiamare la responsabilità di ciascuno, dall’editore al lettore, di essere sempre forza attrattiva di stimoli eper reagire, e dare testimonianza di militanza