Sport.quotidiano.net - Bologna, adesso i conti tornano. Bilancio in attivo, ricavi Champions. Casteldebole è un modello virtuoso. E il valore della rosa schizza in alto

Leggi su Sport.quotidiano.net

Minima spesa, massima resa. Che poi andiamoci piano con le facili etichette. Definire minima la spesa di un proprietario, Joey Saputo, che nei suoi dieci anni in sella alha investito una somma non lontana dai 300 milioni sarebbe una mistificazionestoria. La verità è che Saputo dal 2014 ha speso tanto, e non solo nel parco calciatori. Quel che invece si può dire, alla luce dei numeri, è che negli ultimi anni l’azionista di maggioranza canadese ha speso un po’ meno ma ha speso meglio, cosa che succede quando ti affidi a un uomo mercato come Giovanni Sartori che ha sempre fatto le fortune, tecniche e finanziarie, dei suoi presidenti, come la recente storia di Chievo e Atalanta insegna. Il sito specializzato ‘Calcio e Finanza’ ha analizzato versamenti e sponsorizzazioni dei proprietari dei club di A dal 2020 al 2024.