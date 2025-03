Lanazione.it - “Blue design”. Tutto pronto per il summit

Seconda edizione di “” (BDS25)dal 13 al 15 maggio in città, evento dedicato aciò che riguarda l’abitare sull’acqua, dalla progettazione alla costruzione e al refitting di superyacht alle crociere, dai waterfront fino alle marine. Il, organizzato da Clickutility Team e Promostudi La Spezia, è promosso dal Miglio Blu con la partnership istituzionale del Comune della Spezia e dell’Autorità del Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. L’edizione 2025 è intitolata “From water to” a sottolineare il legame profondo tra il mondo marino e la progettazione nautica. La sede principale sarà il Teatro Civico. "La Spezia si conferma un punto di riferimento internazionale per la nautica e il– commenta il sindaco Pierluigi Peracchini –, come dimostrato dall’ultimo rapporto sull’Economia del Mare che riporta un valore aggiunto generato nel settore di oltre 1 miliardo e 145 milioni di euro, ci posiziona primi in Italia per incidenza dell’Economia del Mare su quella totale e con un totale di occupati di oltre 14 mila persone".