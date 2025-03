Bubinoblog - BLUE BLOODS: SU RAI2 LA 14° E ULTIMA STAGIONE DELLA SERIE CON L’ICONICO TOM SELLECK

Sua partire da giovedì 27 marzo, con tre episodi a serata, alle 21.20, andrà in onda in prima visione assoluta la quattordicesima edi ““.Parliamo del popolare dramma poliziesco, trasmesso dalla CBS dal 2010 al 2024, che segue le vicendefamiglia Reagan, legata da generazioni al distretto di polizia di New York.I componentifamiglia guidata da Tom, che quest’anno ha compiuto 80 anni, in questa conclusivasi troveranno ad affrontare questioni importanti che riguardano la loro vita professionale e privata in un processo di crescita personale che li porterà, talvolta, a scontrarsi anche tra di loro.Nella prima puntata andranno in onda tre episodi: “Reati impuniti” in cui Jamie entra come infiltrato in una gang di trafficanti di esseri umani, Frank è chiamato dal sindaco ad affrontare importanti questioni di immigrazione, mentre un vecchio amico di Danny vuole assumersi la responsabilità di un omicidio compiuto da sua figlia.