Ilfattoquotidiano.it - Blitz della Dia a Salerno per scambio elettorale, 10 arresti: c’è anche Franco Alfieri, ex collaboratore di De Luca

Tra i diecidi stamaneDirezione Investigativa Antimafia dic’èlui,, ex sindaco di Capaccio Paestum ed ex caposegreteria del governatore Vincenzo De, che risulta tra le persone ai domiciliari. IlDia è scattato all’alba tra Torchiara (paese di origine di), Capaccio Paestum, Baronissi, Terni e Sulmona. Secondo un comunicato diffuso dagli inquirenti, i dieci indagati sono accusati, a vario titolo, dipolitico-mafioso, tentato omicidio, estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico d’armi e favoreggiamento. Il Gip, su richiestaDda di, ha disposto 10 misure cautelari tra carcere edomiciliari.si era dimesso da sindaco e da presidenteProvincia dinelle scorse settimane, in seguito all’arresto nell’ambito di un’altra inchiestaProcura salernitana che lo accusa di corruzione e turbativa d’asta sull’assegnazione di alcuni appalti di Capaccio Paestum.