Movieplayer.it - Blake Lively e Ryan Reynolds "non fanno più vita" dopo le denunce a Justin Baldoni

Leggi su Movieplayer.it

Anche il conduttore Joe Rogan attacca la coppia d'oro di Hollywood sostenendo che abbiano fatto un passo falso ad accusarestanno affrontando le conseguenze della presa di posizione contro. Secondo un insider, la coppia di Hollywood non era preparata a un'escalation della battaglia legale tale da sconvolgere le loro vite. E anche il conduttore Joe Rogan li critica apertamente sostenendo che avrebbero commesso un passo falso. La battaglia legale tra i coniugiè solo agli inizi.cheha accusato di molestie e body shaming il regista e co-protagonista di It Ends With Us a dicembre, lui ha contrattaccato querelando per diffamazionee il marito