Movieplayer.it - Blade: il reboot con Mahershala Ali "sospeso a tempo indeterminato"

Leggi su Movieplayer.it

È stato ufficialmente bloccato ildel film del Marvel Cinematic Universe con protagonista il due volte premio Oscar. Lo scorso anno, ildiera stato eliminato dalla programmazione ufficiale dei Marvel Studios e sembrava che l'obiettivo fosse quello di ripristinarlo nel 2025. Purtroppo, l'ultimo aggiornamento sul film non è molto incoraggiante per i fan del Marvel Cinematic Universe. Dopo le ultime indiscrezioni sull'avvio della produzione in Regno Unito, un insider sostiene che il film è stato messo in pausa a. Le cause del rinvio diL'ultima notizia trapelata sul progetto era positiva e riguardava la stesura della sceneggiatura firmata da Eric Pearson che sembrava aver soddisfatto tutti gli addetti ai lavori ma evidentemente .