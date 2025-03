Lanazione.it - Bivacchi notturni a Fontivegge. Scatta il blitz in piazza del Bacio. Cinque denunciati dalla polizia

Leggi su Lanazione.it

Avevano trasformato la casettina di legno didelnel loro alloggio. Gli agenti della squadra volante hanno trovatocittadini stranieri, tre tunisini e due marocchini, all’interno del prefabbricato. Stavano dormendo. Gli agenti disono intervenuti ain seguito alla chiamata al numero unico di emergenza di un cittadino che ha riferito all’agente della sala operativa di aver visto delle persone introdursi nel prefabbricato. Sospettando che potessero essersi introdotti nel piccolo edificio per danneggiarlo o rubare qualcosa, il testimone ha chiesto l’intervento della. I, invece, avevano scelto la casetta per passare la notte. Dormivano quando sono interventi i poliziotti e non hanno saputo fornire spiegazioni per la loro presenza. Portati in questura, sono stati comunqueper invasione di edificio.