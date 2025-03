Ilgiorno.it - Bitcoin, broker a processo: "È sparito coi nostri soldi"

Investimenti che avrebbero potuto rendere fino a 20 volte il valore del capitale investito. Queste le promesse fatte da unlodigiano, ora alla sbarra con l’accusa di truffa ai danni di una coppia residente a Monticelli Pavese. Secondo quanto emerso dale dalle testimonianze di ieri in aula, in tribunale a Lodi, ilsarebbe riuscito a sottrarre più di 7mila euro dai conti correnti di moglie e marito, che aspettano da più di tre anni la restituzione delle somme. Ieri si è svolta la prima udienza. La coppia era entrata in contatto con il 58enne grazie ad un’amica in comune. Quest’ultima avrebbe cercato convincerli ad investire del denaro. "Le aspettative erano alte, – ha riportato la moglie, classe ‘84 - ci diceva che dopo 12 mesi il capitale avrebbe fruttato un sacco di".