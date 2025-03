Quifinanza.it - Biometano, 21 impianti in Lazio e Campania: progetto da 600 milioni

La società Retina si sta preparando a costruire 21di produzione dinel Sud Italia, tra. Si tratta di un investimento totale di 600di euro e di unche punta non solo a produrre gas naturale dalle biomasse, ma anche a ridurre l’inquinamento dei terreni agricoli e delle acque superficiali.Gligodranno tutti degli incentivi del Pnrr e pertanto saranno pronti al massimo entro la fine del 2026. Ildovrebbe aiutare l’Italia a rispettare anche alcune norme europee sui nitrati.21diper il SudGlidi Retina saranno realizzati in due periodi. I primi 9 infatti entreranno in esercizio già tra novembre 2025 e marzo 2026, e si troveranno a:Velletri (Roma);Pontinia (Latina);Terracina (Latina);Sessa Aurunca (due, Caserta);Pignataro Maggiore (due, Caserta);Pietravairano (Caserta);Dragoni (Caserta).