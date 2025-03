Lanazione.it - Biodiversità Urbana del Comune di Arezzo: al via il progetto IDEAr

, 27 marzo 2025 –deldi: al via ilSabato 29 marzo, ore 9:00, Centro di Aggregazione Sociale (CAS) del Parco Colle del Pionta Monitorare le specie animali - formiche, farfalle ed uccelli in particolare - e vegetali – le alberature - per scoprire il patrimonio dipresente neldi. Questo l’obiettivo del, Indagine Diversità Ecosistema, nato dalla sinergia tra ildie il CREA, che verrà presentato pubblicamente sabato 29 marzo, a partire dalle ore 9:00, presso il Centro di Aggregazione Sociale (CAS) del Parco Colle del Pionta.. Fra le prime città in Europa ad aver aderito al Green City Accord, il patto europeo tra sindaci città più sostenibili, ha raccolto, tramite un percorso partecipato, le informazioni per costruire il piano per la città verde 2030 e ha realizzato diverse indagini conoscitive per il monitoraggio degli indicatori (15) relativi a 5 ambiti - Aria, Acqua, Natura e, Rifiuti ed Economia Circolare, Rumore.