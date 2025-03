Lapresse.it - Bimba travolta davanti asilo a Velletri: la sentenza

I giudici della Corte d’Appello di Roma, hanno confermato le condanne per Francesca Rocca a 2 anni e 6 mesi di reclusione, e per Chiara Colonelli a un anno di reclusione, responsabili dell’investimento di Lavinia Montebove, ladi 16 mesi che dal giorno dell’investimento, vive in stato neurovegetativo. Entrambe le imputate erano state condannate in primo grado dal tribunale di, in provincia di Roma. La piccola vennedall’automobile, condotta da Chiara Colonnelli, il 7 agosto del 2018 nel parcheggio dell’“La fattoria di Mamma Cocca” di, alle porte di Roma. Francesca Rocca invece, era la maestra dell’che avrebbe dovuto vigilare sulla piccola Lavinia. I genitori, Massimo Montebove e Lara Liotta costituiti parti civili, sono stati assisiti dall’avvocata Chiara Spagnolo.