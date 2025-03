Ilrestodelcarlino.it - Biblioteca Classense: quando riapre al pubblico l’Aula Magna

Ravenna, 27 marzo 2025 – C’è la data per la riapertura aldeldella Bilioteca, l’anticadel monastero camaldolese, oggi sede dellacivica. Venerdì 11 aprile dalle 18 alle 21 e sabato 12 aprile dalle 10 alle 18 porte aperte dopo un lungo e attento lavoro di restauro della volta e degli affreschi, danneggiati dal terremoto del 2019. In queste due prime giornate, l’accesso sarà ad aggregazione libera per piccoli gruppi accompagnati dal personale della. Le visite guidate gratuite da parte deiri continueranno da lunedì 14 a sabato 26 aprile su prenotazione (per conoscere il programma dettagliato.ra.it).dellaè considerata un gioiello tra le biblioteche barocche e fu realizzata tra il 1707 e il 1714 su progetto del monaco architetto Giuseppe Antonio Soratini per volontà dell’abate Pietro Canneti, letterato erudito ed esperto bibliofilo.