Internews24.com - Beukema Inter, il difensore del Bologna spegne le voci sui nerazzurri: «Non sarebbe male giocare qui fino a fine carriera! Su Castro…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ildellesui: le sue parole sulla possibilità di restare a lungo in rossoblùvenuto ai microfoni di ‘E’ Tv Rete 7?, Samdelaccostato al calciomercatocome possibile rinforzo per la prossima stagione, ha smorzato leche lo avevano avvicinato ainegli ultimi mesi. L’olandese si è espresso così sulla possibilità di rimanere a lungo nel club rossobù. Il centrale ha poi parlato di un suo compagno di squadra, anch’esso nel mirino dei dirigenti, vale a dire Santiago Castro.IO A LUNGO AL? – «Ora il Dall’Ara è come se fosse la mia seconda casa. Quando sono arrivato ho sentito subito questa sensazione. Nonqui. Vediamo, il mio focus è qua perché abbiamo tante belle sfide davanti a noi».