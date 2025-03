Terzotemponapoli.com - Berti accusa: «Kvara via senza sostituto? Forse volevano solo incassare»

L’ex portiere, Gianluca, punta il dito sul Napoli e analizza la corsa Scudetto: «L’Inter ha qualcosa in più»La corsa Scudetto vista da GianlucaGianluca, ex portiere di Serie A con un passato tra i pali di Fiorentina e Palermo, oggi dirigente sportivo, ha detto la sua sulla lotta al vertice del campionato e sulle scelte di mercato che hanno condizionato la stagione di alcune big. Intervistato da TuttoMercatoWeb,ha tracciato un quadro chiaro: la corsa Scudetto, secondo lui, è ancora aperta, ma vede un’unica favorita.«La lotta per il titolo durerà fino alla fine, ma i valori dell’Inter verranno fuori. Anche per quei tre punti di vantaggio che hanno, sono loro i favoriti», ha dichiaratomezzi termini.Il casotskhelia e l’addio a gennaioL’ex portiere ha poi puntato il dito contro il Napoli e la scelta, discussa e discussibile, di privarsi a gennaio di Khvichatskhelia, uno dei protagonisti assoluti dello storico Scudetto conquistato nella passata stagione.