Berrettini-Fritz, ATP Miami 2025: orario, programma partite precedenti, tv, streaming

Matteoaffronterà Taylornei quarti di finale del Masters 1000 di. Dopo aver sconfitto il francese Hugo Gaston, il belga Zizou Bergs e l’australiano Alex de Minaur, il tennista italiano tornerà in campo per incrociare il temibilissimo padrone di casa sul cemento statunitense. L’appuntamento è per giovedì 27 marzo: sarà il terzo match a partire dalle ore 18.00 dopo Fils-Mensik e Sabalenka-Paolini, la partita non inizierà prima di mezzanotte.Il 28enne romano se la dovrà vedere con il 27enne statunitense, il numero 30 del ranking ATP dovrà inventarsi una magia contro il numero 4 del mondo contro cui ha perso i quattro, l’ultimo al secondo turno degli US Open 2024 in tre set. Il ribattezzato The Hammer dovrà arginare il servizio del rivale e provare a impensierirlo con i suoi colpi migliori, in palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro il vincente del confronto tra il francese Arthur Fils e il ceco Jakub Mensik.