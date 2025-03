Bergamonews.it - Bergamo, sgombero alla stazione Autolinee: via i bivacchi

. Operazione congiunta interforze nellanella mattinata di giovedì 27 marzo.Intorno alle 8 tra le pensiline degli autobus erano già presenti gli operatori ecologici di Aprica per iniziare le operazioni di pulizia dei marciapiedi e delle panchine: i senzatetto che dormono nell’area si sono mostrati collaborativi, hanno gettato via i rifiuti e piegato le loro coperte prima di essere sgomberati.Verso le 9 sul posto è arrivato un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine: pattuglie dei carabinieri, volanti della Polizia di Stato, agenti della Polizia Locale e militari della Guardia di Finanza. Una ventina di agenti in tutto, con l’ausilio di reparti da fuori città.L’operazione, coordinata dQuestura di, proseguirà nei prossimi giorni. Non si sono registrati momenti di tensione: le operazioni di pulizia sono ancora in corso.