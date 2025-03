Bergamonews.it - Bergamo in 64 caselle: la scuola Pascoli di Redona vola alle nazionali di scacchi

. In una città che forse non tutti associano subito agli, arriva un risultato che fa rumore: le squadre maschile e femminile dellaprimaria Giovannidihanno conquistato il pass per le finalidel Trofeo2025. Un traguardo che parla di passione, disciplina e gioco di squadra, ma anche di una culturastica bergamasca che, silenziosamente, cresce e si consolida.La finale regionale è stata giocata martedì 25 marzo ad Erba, a Lariofiere. Due squadre e quattro coppe. Miglior terzaera Edoardo Salerno e Valentina Tondo.È stato un percorso entusiasmante quello delle due squadre che, dopo aver trionfato nelle qualificazioni provinciali – come già raccontato danews –, superano le regionali eno alla finale nazionale, dove rappresenteranno la Lombardia.