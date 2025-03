Ilrestodelcarlino.it - Berco, nuovo vertice in Regione: "Deve ripartire subito il confronto"

Trenta giorni di tempo. È questo il termine fissato per trovare un accordo in sede istituzionale che possa scongiurare il licenziamento di 247 lavoratrici dello stabilimentodi Copparo. Oggi alle 14, nella sede dellaEmilia-Romagna in viale Aldo Moro a Bologna, si riunirà il tavolo di salvaguardia dell’azienda presieduto dall’assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia, cui sono invitati i vertici del gruppo che fa capo alla multinazionale tedesca Thyssenkrupp, le organizzazioni sindacali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni e il presidente della Provincia di Ferrara Daniele Garuti. L’obiettivo sarà quello di fariltra parti sociali e Azienda, le cui posizioni sono ancora distanti. Lo testimonia la "fumata nera" scaturita a seguito del tavolo che si è tenuto lunedì scorso in Confindustria a Ferrara, nell’ultimo dei 45 giorni di trattative in sede sindacale previsto nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo avviata unilateralmente da