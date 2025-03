Gamberorosso.it - Berberè apre una nuova pizzeria a Roma. Ecco come sarà la sede dell'ex dogana a San Lorenzo

Ladiè ancora un cantiere, ma il conto alla rovescia è già partito: a fine aprile dovrebbe cominciare a sfornare le prime pizze. Un nuovo spazio, il ventiquattresimo tra Italia e Londra dei fratelli Aloe, si inserisce in un nuovo progetto d'ospitalità, «una realtà dinamica e dal respiro internazionale – la definisce Salvatore Aloe - perfettamente in linea con il nostro percorso di crescita, che punta alle principali città metropolitane con forte richiamo turistico, senza mai perdere il nostro spirito autentico: essere unadi quartiere». Stavolta il quartiere è San: «il luogo ideale per noi, un quartiere vivace e inclusivo, frequentato da giovani, persone che studiano e professionisti e professioniste internazionali, dove poter condividere il piacere di una pizza artigianale, preparata con lievito madre vivo e ingredienti di alta qualità».