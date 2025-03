Anteprima24.it - Benevento, l’associazione ForumAmbientalista: “Fermare il proliferare indiscriminato delle centrali fotovoltaiche in zona agricola”

Tempo di lettura: 3 minutiNazionale, attraverso il referente per, Maurizio Vetrone, congiuntamente al Coordinamento Nazionale del, interviene circa l’, in, sul territorio della suddetta provincia, raccogliendo la protestacontrade cittadine.“L’insediamento invasivo della centrale fotovoltaica di Contrada Monteserrato e gli ulteriori impianti già in itinere a Contrada Olmeri – scrive in una nota – evidenziano una volontà speculativa di profitto economico ai danni del territorio agricolo nonché del paesaggio. Secondoquesto tipo di interventi, di installazionidi tipo industriale, dovrebbero essere destinate, per appunto, alle aree ASI di sviluppo industriale e non sparpagliate indiscriminatamente incon grave danno alle colture ad esso vocate e all’immagine paesaggistica, già ampiamente compromessa sul territorio provinciale colselvaggio dei parchi eolici.