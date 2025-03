Velvetgossip.it - Belen Rodriguez sfoggia il suo nuovo look: il taglio corto che conquista tutti

Leggi su Velvetgossip.it

ha nuovamente catturato l’attenzione del pubblico, non solo per i suoi progetti lavorativi, ma anche per il suorinnovato. La 40enne showgirl argentina ha deciso di dire addio alle lunghezze castane che l’hanno caratterizzata negli ultimi anni, optando per un caschetto bon ton che ha suscitato l’entusiasmo dei suoi fan. “Sempre me stessa”, ha dichiarato, mostrando con orgoglio il suodi capelli, il piùche abbia avuto negli ultimi tempi.IldiLe lunghezze castane di, adornate da schiariture dorate, erano diventate un tratto distintivo del suo stile. La sua chioma fluente, simbolo di sensualità e femminilità, la rendeva una delle icone più ammirate del panorama televisivo italiano. Tuttavia, il recente cambio diha sorpreso molti.