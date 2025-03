Sbircialanotizia.it - Beautiful, trame di venerdì 28 marzo 2025: RJ difende Eric

RJ è sempre più preoccupato per il nonno. Sa che l’artrite sta peggiorando e che ogni bozzetto rappresenta una sfida dolorosa. Eppure,non vuole mollare. Vuole dimostrare di essere all’altezza della sua fama, come se ammettere la malattia equivalga ad arrendersi. Donna, che conosce bene la volontà di, implora RJ di non rivelare . L'articolodi28: RJè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.