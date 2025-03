Latuafonte.com - Beautiful anticipazioni, qual è la malattia di Eric: muore? La verità

è ladiin? Leamane ci dannoche risposta al riguardo, soprattutto su ciò che accade alla sua vita. Tutto ha preso inizio nelle puntate che stanno andando in onda su Canale 5 in queste settimane. Il patriarca della famiglia Forrestes ha, inizialmente, rivelato solo a RJ di voler pubblicare una sua nuova collezione. A causa della sua artrite non riesce a disegnare e per questo ha chiesto al nipote di disegnare le sue idee al suo posto. Il figlio di Ridge e Brooke ha accettato di aiutarlo, entrando ufficialmente nel mondo della moda. I due hanno mantenuto il segreto finora. Ridge non ha reagito bene e presto esce fuori un’altra agghiaccianteamane:confessa di avere unaterminaleLeggi anche:amane 2025: Steffy contro Luna, che viene graziataLeggi anche:, Hope lascia Thomas? La storia con colpi di scenaRidge ha di recente scoperto che RJ ha iniziato a lavorare come stilista.