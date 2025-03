Dilei.it - Beatrice di York, il nuovo lavoro dopo la nascita della seconda figlia

Lapiccola Athena, la secondogenita avuta dal marito Edoardo Mapelli Mozzi, ha cambiatodi. La bambina è nata prematura e la Principessa ha vissuto una gravidanza piena di ansie e preoccupazioni. Questo l’ha portato a cambiare prospettiva e a decidere di impegnarsi in un ruolo del tutto inedito.IldidiA gennaiodiè diventata mamma per lavolta. Con l’arrivopiccola Athena nata prematura, la Principessa ha ottenuto un ruolo completamenteed è diventata sostenitrice di Borne, un ente di beneficenza per la ricerca medica la cui missione è quella di porre fine alle nascite premature.Sul suo sito web ufficiale l’ente benefico ha scritto: “Borne è onorata di annunciare Sua Altezza Reale la Principessacome sua nuova patrona.