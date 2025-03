Oasport.it - Beach volley, ancora un derby per restare nel torneo tra le coppie azzurre! Orsi Toth/Bianchi mettono paura alle olimpioniche

Leggi su Oasport.it

Qualificazione ok, primo turno del tabellone principale senza il botto per le dueitaliane che si sono conquistate il tabellone principale dell’Elite di Quintana Roo a Playa del Carmen in Messico. Sono comunque tre, Gottardi/Scampoli,e Cottafava/Dal Corso, lein tabellone principale nel primo Elite della stagione.In campo femminile c’era da superare lo scoglio qualificazione per le duehanno sconfitto 2-0 le ceche Svozilova/Stochlova con il parziali di 21-17 e 21-18 e poi hanno accarezzato il sogno di battere al debutto nel main draw nientemeno che le campionesse olimpiche Duda/Ana Patricia. Primo set ad elastico, con break e contro-break delle dueavanti 12-8 e brasiliane che operano il sorpasso sul 24-15.