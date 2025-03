Bce | poche fusioni transfrontaliere di banche Ue ma dinamiche attive

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 27 mar. (askanews) – La vigilanza bancaria della Bce rileva “di consolidamento” tra lein Europa, ma nel suo rapporto annuale avverte che nel 2024 “il numero di operazioni di consolidamento transfrontaliero è rimasto esiguo”. Questo, appunto, “nonostante siano emersedi consolidamento e trasformazione”. Un possibile riferimento indiretto anche alle mosse di UniCredit sulla tedesca Commerzbank, operazione che nello studio non viene comunque menzionata. Sempre nel 2024 il numero dipiù piccole (Lsi o “enti meno significativi”) ha continuato a ridursi, dice ancora la Bce, principalmente a seguito di, sebbene siano state concesse alcune autorizzazioni all’esercizio dell’attività a nuove società fintech. Il 77 per cento del totale degli Lsi europei ha sede in Germania e Austria.