Bayern Monaco Inter Kompany in piena emergenza | tre big fuori e ora è in dubbio pure…

di Redazione, per il match di Champions Leagueè in, tre big già, ma ora è inpure.si avvicina e – in previsione del match di Champions League – la squadra didovrà fare i conti sulle tante assenze. Ko l’esterno sinistro Davies, assente Upamecano, a grande rischio Neuer, mentre Kim rimane in. Così ne parla Il Corriere dello Sport:– «Di fatto, nel momento cruciale della stagione e con un +6 sul Bayer Leverkusen a 8 giornate dalla fine della Bundesliga, si ritrova in totale, soprattutto in difesa dove anche l’ex Napoli Kim non è al top. Sabato ilriceve il St. Pauli, pronti i rincalzi collaudati: il mancino portoghese Raphael Guerreiro per Davies, l‘inglese Eric Dier per Upamecano, il giapponese Hiroki Ito per salvaguardare il completo recupero proprio di Kim.