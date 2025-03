Sololaroma.it - Bayer Leverkusen-Bochum, il pronostico di Bundesliga: multigol d’obbligo, bello il marcatore

Leggi su Sololaroma.it

Dopo due settimane di attesa a causa degli impegni delle nazionali, i top campionati europei sono pronti a tornare per l’ultima parte di stagione. Nel corso di questo weekend insi giocherà la ventisettesima giornata, che verrà inaugurata già domani, venerdì 28 marzo, con la sfida tra, che si affronteranno a partire dalle ore 20.30 nella cornice della BayArena.Padroni di casa che occupano saldamente la seconda posizione in classifica a sei punti dalla capolistan Monaco e che per sperare in una clamorosa rimonta dovranno cercare un filotto di vittorie. Nell’ultimo turno prima della sosta ilera riuscito a recuperare due lunghezze ai bavaresi e cercherà di mettere ulteriore pressione accorciando ancora il distacco.Dalla parte opposta ci sarà invece unche si trova in zone di classifica decisamente meno nobili.