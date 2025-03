Bastoni è diventato il difensore più costoso al mondo | ecco quanto vale

Leggi su Ilnerazzurro.it

La crescita di Alessandroè sotto gli occhi di tutti. Nell’era Inzaghi, ilclasse ’99 si è affermato come un pilastro del 3-5-2 nerazzurro, diventando imprescindibile negli equilibri dell’Inter.Un’evoluzione totalenon è solo unsolido, ma un giocatore capace di offrire soluzioni multiple in fase di costruzione e spinta. Da braccetto di sinistra, si sgancia spesso in avanti, trasformandosi in un esterno offensivo o addirittura in una mezz’ala. La sua intesa con Dimarco e Mkhitaryan è perfetta, rendendo la corsia sinistra dell’Inter un meccanismo rodato.Inoltre, il numero 95 si è affermato anche come regista arretrato, grazie ai suoi lanci millimetrici che permettono ai nerazzurri di ribaltare l’azione con velocità. Nelle ultime partite, viste le emergenze sugli esterni, ha persino ricoperto il ruolo di quinto di centrocampo, dimostrando un’incredibile duttilità.