Ilrestodelcarlino.it - Bassi, cuore granata: "La dirigenza neroverde ha perso un’occasione"

"Ragionando non solo da tifoso ma anche da amministratore, mi auguro che un pomeriggio di sport sia solo di sport". Lo ha dichiarato il vicesindaco Lanfranco de Franco martedì sera ospite della trasmissione ‘Severi ma giusti’ sul canale fb Face Regia 1919. Nella live è emersa anche l’ipotesi di giocare a porte chiuse. "C’è un buon rapporto tra le tifoserie, all’andata era andato tutto bene - ha sottolineato de Franco -. Vista la disponibilità delle tifoserie all’inversione, ci auguravamo che ci fosse anche da parte della società. Oltre in consiglio comunale, anche in varie interlocuzioni abbiamo portato avanti questa istanza. L’auspicio ora è che vada tutto liscio". L’appello del vicesindaco è ai 2-3mila dalsgomenti per la decisione di "relegarli" ad assistere al match dalla Curva Nord oppure dalla Tribuna Est, settore nord.