Oasport.it - Basket femminile, Serie A1: Battipaglia ai playoff, Brixia Brescia ai playout

Leggi su Oasport.it

Si è disputata questa sera l’ultima giornata della stagione regolare dellaA1 die con quasi tutte le sentenze già scritte gli occhi erano puntati su, dove ilsi giocava un posto neiospitando Schio. Conche riposava, ma che attendeva la verità sul proprio destino. Ecco come è andata.Deve vincere il, ma parte subito forte Schio, che vuole chiudere la stagione con 19 su 20 e nel primo quarto vola via subito sul 15-21. E non cambia la musica nel secondo quarto, con le venete che corrono e le lombarde sono costrette a inseguire sul 34-48 con cui si va al riposo. E con il terzo quarto che vede Schio non alzare il piede dall’acceleratore il match condanna ilai, con Schio che vince 61-80.Non aveva nulla da dire alla stagione regolare, ma l’altro big match di giornata era Campobasso-Venezia, terza e seconda forza del campionato.