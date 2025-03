Oasport.it - Basket: Europei 2025, Italia a Limassol con Spagna e Grecia

Si è tenuto da pochi minuti il sorteggio deglidiche andranno in scena in quattro città: Tampere (Finlandia),(Cipro), Katowice (Polonia) e Riga (Lettonia). 24 le squadre al via, solo una, tra il 27 agosto e il 14 settembre, alzerà al cielo il trofeo continentale.Il sorteggio, presieduto da Nikos Zisis e Rudy Fernandez, chiamati per la loro lunghissima storia con le selezioni nazionali di, e presieduto dal capo delle competizioni di FBA Europe Ljubomir Mandic, ha visto comporsi in questo modo i quattro gironi:Girone A (Riga): Lettonia, Estonia, Portogallo, Turchia, Cechia, SerbiaGruppo B (Tampere): Finlandia, Lituania, Svezia, Gran Bretagna, Montenegro, GermaniaGruppo C (): Cipro,, Bosnia-Erzegovina, Georgia,Gruppo D (Riga): Polonia, Islanda, Belgio, Israele, Slovenia, FranciaVa ricordato che, ben prima del sorteggio, i quattro Paesi ospitanti hanno deciso quale sarebbe stato il Paese “partner”, quello cioè con cui avrebbero giocato già a prescindere nel raggruppamento di loro competenza.