Baritoday.it - Bari 'baciata dal sole': è nella top 5 delle città italiane più illuminate

Leggi su Baritoday.it

Ilbaciae le sue bellezze. La conferma arriva da una recente indagine intitolata "Sunniest Cities 2025" realizzata da Holidu, motore di ricerca per case e appartamenti vacanza in Europa. In base ai dati raccolti il capoluogo pugliese si posiziona al quinto postoclassifica